Маккейн: обострение в Донбассе – "проверка Трампа на прочность"

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн объяснил обострение конфликта в Донбассе "проверкой на прочность" новой администрации Белого Дома со стороны России. Выступая на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, он призвал верить в силы Соединённых Штатов и отстаивать американские ценности.

По словам Маккейна, Запад выиграл Холодную войну не только благодаря значительным оборонительным возможностям, таким как НАТО, но и при помощи вещателей Радио Свобода и Голос Америки.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу и продлится до воскресенья. На ней обсудят проблемы международного терроризма, безопасности в Европе, войну в Сирии и конфликт на востоке Украины.