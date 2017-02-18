Майк Пенс: США продолжат привлекать Россию к ответственности

Вице-президент США Майк Пенс заверил союзников по НАТО в поддержке со стороны новой администрации Белого Дома. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он пообещал продолжить поддержку программы развертывания новых сил НАТО в Восточной Европе.

По словам Пенса, США продолжат привлекать Россию к ответственности, даже не смотря на "поиск новых точек соприкосновения". Трамп верит что они могут быть найдены, подчеркнул Пенс.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу и продлится до воскресенья. На ней обсудят проблемы международного терроризма, безопасности в Европе, войну в Сирии и конфликт на востоке Украины.