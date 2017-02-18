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Новости

Компания SpaceX отложила первый полёт на Марс до 2020 года

Илон Маск

Илон Маск

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Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отложила первый полет на Марс на два года. Запуск корабля на красную планету теперь запланирован на 2020 год.

В корпорации пояснили, что им требуется больше времени и ресурсов для развития программы экипажей и создания тяжелой ракеты-носителя. Первый пуск такой ракеты намечен на лето этого года. В прошлом году Макс представил план колонизации Марса, SpaceX который планирует осуществить в ближайшее десятилетие.

К 2020 году космическое агентство NASA готовится запустить ещё один марсоход. В этом же году планируется отправка стройства от программы ExoMars, совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства.

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