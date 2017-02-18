Компания SpaceX отложила первый полёт на Марс до 2020 года

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отложила первый полет на Марс на два года. Запуск корабля на красную планету теперь запланирован на 2020 год.

В корпорации пояснили, что им требуется больше времени и ресурсов для развития программы экипажей и создания тяжелой ракеты-носителя. Первый пуск такой ракеты намечен на лето этого года. В прошлом году Макс представил план колонизации Марса, SpaceX который планирует осуществить в ближайшее десятилетие.

К 2020 году космическое агентство NASA готовится запустить ещё один марсоход. В этом же году планируется отправка стройства от программы ExoMars, совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства.