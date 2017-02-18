Лавров: судя по некоторым заявлениям, холодная война не окончилась

Россия считает, что - судя по некоторым заявлениям в Мюнхене, холодная война так и не закончилась, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Лавров подчеркнул необходимость возобновить военное сотрудничество России и НАТО. Тот факт, что Североатлантический союз к этому не готов российский министр назвал "печальным".

Лавров заявил также, что Россия и США никогда не были в прямом конфликте, потенциал их отношений "огромен" и его ещё предстоит реализовать. По словам министра, Москва хочет установить с Америкой отношения "прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность".

Касаясь конфликта на востоке Украины, Лавров заявил, что Киев должен выполнять Минские соглашения. При этом министр отметил согласие России и Запада в том, что урегулирование на востоке Украины должно достигаться в ходе "прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Конференция в Мюнхене открылась 17 февраля и продлится до воскресенья. На ней обсуждаются проблемы международного терроризма, безопасности в Европе, война в Сирии и конфликт на востоке Украины.

