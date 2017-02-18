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Новости

В Киеве проходят акции памяти в годовщину расстрелов Майдана

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В Киеве в субботу проходят акции памяти по погибшим во время протестов на Майдане. Жертвами расстрела протеста три года назад стали более ста человек.

Тысячи украинцев пришли на площадь Независимости в центре украинской столицы почтить память погибших. Они прошли маршем памяти к мемориалу на Институтской улице.

В Киеве прошли акции памяти в годовщину расстрелов Майдана
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21 ноября 2013 года около тысячи жителей Киева вышли на площадь Независимости, протестуя против решения правительства отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014-го при разгоне протестных акций погибли свыше ста человек. Массовые антиправительственные выступления, получившие название Евромайдан, завершились сменой власти на Украине.

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