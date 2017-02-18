В Киеве проходят акции памяти в годовщину расстрелов Майдана

В Киеве в субботу проходят акции памяти по погибшим во время протестов на Майдане. Жертвами расстрела протеста три года назад стали более ста человек.
Тысячи украинцев пришли на площадь Независимости в центре украинской столицы почтить память погибших. Они прошли маршем памяти к мемориалу на Институтской улице.
Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
21 ноября 2013 года около тысячи жителей Киева вышли на площадь Независимости, протестуя против решения правительства отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014-го при разгоне протестных акций погибли свыше ста человек. Массовые антиправительственные выступления, получившие название Евромайдан, завершились сменой власти на Украине.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.