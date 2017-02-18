В Киеве проходят акции памяти в годовщину расстрелов Майдана

В Киеве в субботу проходят акции памяти по погибшим во время протестов на Майдане. Жертвами расстрела протеста три года назад стали более ста человек.

Тысячи украинцев пришли на площадь Независимости в центре украинской столицы почтить память погибших. Они прошли маршем памяти к мемориалу на Институтской улице.

21 ноября 2013 года около тысячи жителей Киева вышли на площадь Независимости, протестуя против решения правительства отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014-го при разгоне протестных акций погибли свыше ста человек. Массовые антиправительственные выступления, получившие название Евромайдан, завершились сменой власти на Украине.