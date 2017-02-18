Путин подписал указ о признании документов жителей "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин в субботу 18 февраля подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно указу, отныне в России также признаются документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданные жителям неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В тексте указа говорится, что он вступает в силу со дня его подписания и будет действовать временно, "до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".

