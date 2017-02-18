НАТО: российская фейковая новость нацелена на подрыв имижда союза

Фейковое сообщение об изнасиловании германскими солдатами 15-летней девочки в Литве направлено на подрыв имиджа миссии НАТО в Восточной Европе.
Чешский генерал Петр Павел, глава военного комитета НАТО, выразил уверенность, что за новостью стоит Россия. Он сослался на свои беседы с министрами обороны Литвы и Германии.
По словам генерала, для выражения недовольства развёртыванием сил НАТО вблизи её границ - Россия пытается посредством пропаганды - негативно настроить общественное мнение.
15 февраля литовские СМИ сообщили, что на электронную почту спикера Сейма, а также полиции Каунаса поступили письма об изнасиловании германскими солдатами местной девочки. Позже полиция города заявила, что информация не подтвердилась.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.