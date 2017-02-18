В Самаре более тысячи человек выступили за сохранение льгот пенсионеров

В Самаре более тысячи человек приняли участие в митинге против ограничения льгот пенсионеров. Собравшиеся также требовали отставки губернатора Николая Меркушкина и выразили недоверие местным депутатам от "Единой России".
Акция началась с аудиотрансляции выступления губернатора, который на днях заявил о "хищении" 500-600- т миллионов рублей в год, которые идут на оплату транспорта для пенсионеров.
После этого митингующие стали скандировать: "Меркушкин, уходи!". Выступающие критиковали местные власти.
В принятой на митинге резолюции содержится требование немедленно отменить законы и постановления, снижающие уровень социальной поддержки пенсионеров.
Поводом для акции стало введение для льготников лимита в 50 поездок на общественном транспорте и прекращение ежемесячных выплат более 175-и тысячам работающих пенсионеров.
Организаторами митинга выступили местное отделение КПРФ, движение "Гражданская Инициатива" и "Союз народного самоуправления - Блок Михаила Матвеева". К ним присоединились представители ЛДПР.
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