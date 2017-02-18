США за один месяц депортировали на Кубу более ста мигрантов

За последний месяц США депортировали на Кубу 117 мигрантов. В пятницу две женщины были отправлены в Гавану авиарейсом, специально организованным для возвращения кубинских мигрантов. Ранее их отправляли на родину обычными авиарейсами или на морских судах.

Процедура депортации ныне связана с изменением миграционной политики США. По ранее действовавшим правилам кубинцы, достигшие территории США, могли оставаться на американской территории без получения визы. Такое решение принял предыдущий президент США Барак Обама за несколько дней до ухода из Белого дома. Он отменил "особый миграционный режим" для кубинцев в рамках проводившейся в годы его президентства политики улучшения отношений с Гаваной.

Кубинские власти долгое время добивались отмены этого режима, считая, что возможность остаться в США и получить вид на жительство побуждала многих кубинцев отправляться в опасные путешествия.