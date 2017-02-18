В центре Киева прошли акции в память о погибших "Небесной сотни"

В центре Киева 18 февраля сотни людей провели народное вече в память о погибших во время протестов на Майдане в феврале 2014 года. Перед этим состоялось шествие по местам гибели активистов.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах Украины будут проходить мероприятия в честь День памяти героев Небесной сотни, который отмечается 20 февраля.

По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, в эти дни с российской стороны готовятся провокации - в Интернете уже появились баннеры с призывом свергнуть власть в Киеве 20 февраля. По словам министра, есть данные о причастности к готовящимся провокациям "финансиста семьи Януковича" Сергея Курченко.

18-22 февраля 2014 года в центре Киева от пуль снайперов милицейского спецназа погибли более ста человек - так называемая Небесная сотня. Они были активистами массовых антиправительственных выступлений в Киеве, которые переросли в столкновения с милицией и завершились бегством из страны президента Виктора Януковича и сменой власти.