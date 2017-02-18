Глава СНБО Турчинов: Россия вышла из минского процесса

Президент Украины Пётр Порошенко расценил как "очередное доказательство российской оккупации" указ президента России Владимира Путина о признании законными всех документов жителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал решение Путина юридическим признанием "квазигосударственных образований" на территории Донбасса и "выход из минского процесса".

В субботу же Порошенко заявил, что заручился всесторонней поддержкой Соединённых Штатов, По словам Порошенко, на встрече в Мюнхене с американским вице-президентом Майклом Пенсом он получил "мощный сигнал" о том, что Украина и проблема "возвращения в её состав Крыма" остаются в списке приоритетов для Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, сообщил о новой договорённости о перемирии на востоке Украины с 20 февраля. На встрече в кулуарах Мюнхенской конференции главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, России и Украины обсудили прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. При этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "не совсем доволен" результатами встречи.



