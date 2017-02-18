В Иране завершена подготовка к крупным военным учениям

Власти Ирана объявили о проведении на следующей неделе крупных военных учений Корпуса стражей исламской революции. Генерал Мохаммад Пакпур, командующий сухопутными войсками корпуса, заявил 18 февраля в Тегеране, что маневры под кодовым названием "Великий пророк - 11" начнутся 20 февраля и продолжатся три дня. По словам генерала, в учениях будут участвовать ракетные подразделения, беспилотная авиация и артиллерия.

Агентство AFP отмечает, что учения будут проводиться, несмотря на предупреждения со стороны США и введения Вашингтоном санкций в связи с проведённым 29 января испытанием в Иране баллистической ракеты.

Генерал Пакпур заявил, что учения призваны продемонстрировать "полную готовность" Тегерана противостоять "угрозам" и "унизительным санкциям" Соединённых Штатов.

Вице-президент США Майк Пенс ранее в этом месяце заявил, что Тегерану не следовало бы испытывать решимость нового президента США после проведённого в Иране в январе испытания баллистической ракеты. Министр обороны США Джим Мэттис в одном из своих недавных выступлений назвал Иран "единственным крупным государством-спонсором терроризма в мире".

В Тегеране заявляют, что национальная ракетная программа развивается исключительно в оборонных целях.