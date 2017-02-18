В тюрьме США умер Слепой шейх - Омар Абдель-Рахман

В американской тюрьме умер духовный лидер египетских исламистов Омар Абдель-Рахман, известный как Слепой шейх.

Он отбывал пожизненное заключение в тюрьме "Батнер" в штате Северная Каролина по обвинению в организации взрыва во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 1993 году. Тогда погибли 6 человек.

В 1990 году Слепой шейх (Абдель-Рахман был слепым от рождения) был выслан из Египта, где неоднократно сидел в тюрьме за антиправительственную деятельность. Позже эмигрировал в США.

Абдель-Рахман был духовным лидером египетской исламистской группировки "Аль-Гамаа аль-исламийя", признанной в Соединённых Штатах террористической и причастной к организации серии взрывов и нападений в Египте и США.

