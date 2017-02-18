Пикеты в поддержку крымских татар прошли в Петербурге

В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар.

Как передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская, около 10 гражданских активистов при поддержке петербургского отделения движения "Солидарность" вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку крымских татар. Особое внимание они уделили судьбе 19 жителей аннексированного Крыма, арестованных по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", четверо из них уже осуждены. По подсчетам активистов, в семьях арестованных без отцов остались 64 ребенка.

По мнению одной из организаторов акции Ольги Смирновой, сегодня не только сами крымские татары подвергаются шквалу репрессий, но и те, кто их защищает, - правозащитники и адвокаты. В качестве примера она приводит давление, оказываемое на адвоката Николая Полозова, а также на адвоката Эмиля Курбединова, который, по ее мнению, был незаконно арестован по обвинению в публичной пропаганде экстремизма. У него и его коллеги Эдема Семедляева в рамках нового административного дела прошли обыски с изъятием документации, содержащей адвокатскую тайну.

Активисты считают, что давление на крымских татар связано с их последовательной позицией против присоединения Крыма к России.

Проведению пикетов пытались помешать два провокатора. В целом реакция прохожих на плакаты в поддержку крымских татар была достаточно агрессивной – люди не только не высказывали поддержку активистам, но и не хотели получать никакой информации о положении крымских татар.

