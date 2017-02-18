В Барселоне десятки тысяч людей вышли на марш в защиту мигрантов

В Барселоне около 160 тысяч человек провели марш в защиту мигрантов.

Акция символически завершилась на побережье Средиземного моря, в котором, не добравшись до Европы, погибли уже свыше 5 тысяч беженцев.

Демонстрация была организована группой, называющей себя "Наш дом- ваш дом". К призыву провести акцию присоединилась и мэр города Ада Колау.

В соответствии с системой квот, согласованной Евросоюзом в 2015 году, Испания должна была принять порядка 16 тысяч мигрантов из других стран ЕС, однако расселила лишь тысячу 100.

Барселона - столица автономного региона Каталония и является вторым по величине городом Испании.