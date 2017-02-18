В Техасе скончалась Норма МакКорви, добившаяся легализации абортов

В Техасе на 70-м году жизни скончалась Норма Маккорви, добившаяся легализации абортов в США.

Дело, по которому Верховный суд 22 января 1973 года принял прецедентное решение о праве на прерывание беременности, известно в США как "Роу против Уэйда". Под псевдонимом Джейн Роу скрывалась Маккорви. Ее оппонентом выступал прокурор техасского графства Даллас Генри Уэйд, защищавший закон штата о запрете на аборты.

До 1973 года аборты в некоторых штатах были запрещены, в других действовали строгие ограничения на прерывание беременности. В результате рассмотрения иска Джейн Роу Верховный суд США постановил, что в течение первых трех месяцев беременности женщина или ее врач вольны принимать решение об аборте без всяких юридических ограничений. Известные ограничения вступали в силу в более поздний период беременности.

Это решение отменило все запреты на аборты в отдельных штатах.

В 1995 году Норма Маккорви, ставшая символом движения за право на аборт, неожиданно для своих сторонников крестилась и присоединилась к активистам, добивавшимся запрета абортов.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал назначить в Верховный суд судью-противника абортов, чтобы консерваторы получили в суде большинство и могли пересмотреть решение 1973 года, сообщает Би-би-си.