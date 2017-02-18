В Мосуле силы коалиции нанесли удар по "командному пункту" джихадистов

На севере Ирака силы международной коалиции под командованием США нанесли удар по зданию на территории медицинского комплекса в западной части Мосула, в котором, по всей вероятности, находился командный пункт джихадистов. Об этом стало известно в субботу, сообщает агентство Reuters.

Представители экстремистской группировки "Исламское государство" заявили, что жертвами удара, нанесённого в пятницу, стали 18 человек, в основном женщины и дети, ранения получили 47 человек.

Журналисты независимых СМИ не имеют доступа в западные районы Мосула и не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения.

Вооружённые отряды джихадистов находятся в осаждённых кварталах западной части Мосула вместе с мирными горожанами, число которых, предположительно, составляет 650 тысяч.