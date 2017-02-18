ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА гарантировал себе первое место в таблице по итогам сезона, разгромив "Спартак" 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Армейцы набрали 137 очков в 60 матчах регулярного чемпионата. Таким образом, армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ в третий раз подряд.

По итогам чемпионата определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Западная конференция

ЦСКА (1) – "Йокерит" (8)

СКА (2) – "Витязь" (7)

"Динамо" (3) – "Торпедо" (6)

"Локомотив" (4) – "Динамо" Минск (5)

Восточная конференция

"Металлург" Мг (1) – "Куньлунь" (8)

"Авангард" (2) – "Адмирал" (7)

"Ак Барс" (3) – "Салават Юлаев" (6)

"Трактор" (4) – "Барыс" (5)

Серии Западной конференции стартуют 21 февраля, на Востоке плей-офф начнется 22 числа.