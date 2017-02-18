ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА гарантировал себе первое место в таблице по итогам сезона, разгромив "Спартак" 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армейцы набрали 137 очков в 60 матчах регулярного чемпионата. Таким образом, армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ в третий раз подряд.
По итогам чемпионата определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Западная конференция
ЦСКА (1) – "Йокерит" (8)
СКА (2) – "Витязь" (7)
"Динамо" (3) – "Торпедо" (6)
"Локомотив" (4) – "Динамо" Минск (5)
Восточная конференция
"Металлург" Мг (1) – "Куньлунь" (8)
"Авангард" (2) – "Адмирал" (7)
"Ак Барс" (3) – "Салават Юлаев" (6)
"Трактор" (4) – "Барыс" (5)
Серии Западной конференции стартуют 21 февраля, на Востоке плей-офф начнется 22 числа.
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