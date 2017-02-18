Главную премию Берлинале получила драма "О тете и душе"

Вручены награды 67-го Берлинского кинофестиваля. Главный приз – «Золотой медведь» – достался драме Ильдико Эньеди "О теле и душе". Этот фильм получил также приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ и другие награды. В волшебном лесу обитают два оленя. Их встреча снится героям картины, работающим на будапештской скотобойне. Ильдико Эньеди рассказывает историю любви Эндре и Марии, постепенно открывающих мир пылких желаний, но опасающихся своих чувств.

Ильдико Эньеди начала работу в кино в 80-е годы. Ее первая полнометражная лента "Мой XX век" (1988) получила "Золотую камеру" Каннского кинофестиваля – награду за лучший дебют.

"Серебряным медведем" жюри под председательством режиссера Пола Верховена отметило фильм Алена Гомиса «Фелисите». Героиня картины, певица из Конго, хочет спасти своего сына, попавшего в катастрофу и нуждающегося в деньгах на лечение, а после выздоровления пытается вернуть его на путь истинный.

Кинокритики предполагали, что не останется без награды фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды». Беженец из Сирии Халед получает отказ от финских властей и решает остаться в стране нелегально. Заметивший его на улице владелец ресторана Викстрём предлагает сирийцу кров и работу. Это типичная для знаменитого финского режиссера картина об утопическом союзе людей, встретившихся по воле судьбы.

Российские картины в главном конкурсе Берлинале не участвовали. В секции "Панорама" была показана российско-грузинская лента "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили: триллер о попытке захвата группой молодых людей самолета Тбилиси-Батуми в 1983 году. Приз жюри молодежной секции фестиваля "Поколение 14+" получил украинский фильм "Школа номер 3" об учащихся школы, разрушенной во время боевых действий в Донбассе, а затем восстановленной.