Армия Ирака начала наступление на западный Мосул

Власти Ирака объявили о начале операции по восстановлению контроля над западным Мосулом, занятым экстремистской группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и ряде стран. Премьер-министр страны Хейдар аль-Абади в телевизионном обращении сообщил о начале наступления на позиции джихадистов.

До начала операции, иракская авиация сбросила миллионы листовок над западными кварталами, в которых предупредила местных жителей о скором наступлении армии.

Мосул — второй по численности город Ирака и самый крупный населённый пункт, удерживаемый "Исламским государством". Операция по восстановлению правительственного контроля над Мосулом началась в октябре прошлого года. В осаждённых кварталах западной части города по разным оценкам находятся от 650 до 750 тысяч человек

