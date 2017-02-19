Народный сход в поддержку политзеков

Представители "Новой Оппозиции" 18 февраля собрались на народный сход у станции метро "Улица 1905 года". На месте их уже ждали автозаки и автобус с сотрудниками ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников акции о недопустимости проведения несанкционированного митинга. Собравшиеся проследовали от метро "Улица 1905 года" до метро "Баррикадная" в сопровождении сотрудников ОМОН, где состоялась акция в формате народного схода. Оппозиционеры выступили в поддержку преследуемых членов оргкомитета "Новой Оппозиции": Марка Гальперина, Дмитрия Демушкина, Ивана Белецкого, а также в поддержку Ильдара Дадина и других политзаключённых. Полиция не вмешивалась в происходящее.