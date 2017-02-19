Сирийская армия обстреляла позиции повстанцев на окраинах Дамаска

Сирийская правительственная армия обстреляла силы вооружённой оппозиции на северо-востоке Дамаска. По информации сирийских правозащитников, погибли 9 человек.
В декабре прошлого года был объявлен режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение, заключенное при посредничестве России и Турции и одобренное Советом Безопасности ООН, неоднократно нарушалось.
Начало межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве намечено на 23 февраля. Ожидается, что в них будут участвовать как представители сирийских властей, так и повстанцы.
Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе с США проводит операцию против сил запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство". По данным ООН, за время вооруженного конфликта в Сирии погибли более 300 тысяч человек.
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