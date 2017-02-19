СМИ сообщили об ужесточении требований к беженцам в США

Соединённые Штаты ужесточат требования при рассмотрении прошений об убежище. Как сообщает Reuters, соответствующие инструкции подготовило американское Министерство внутренней безопасности.

По информации источников агентства, интервью с кандидатами на убежище будет проводиться непосредственно на границе или в местах содержания мигрантов сразу же после получения прошения. Сотрудникам миграционных служб рекомендуется более тщательно проверять основания для предоставления убежища. Те, кто не соответствует требованиям, согласно документу, подлежат ускоренной депортации.

26 января президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении борьбы против нелегальных иммигрантов. Указ о мигрантах, запрещающий въезд в США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, оспорил судья в Сиэтле. Администрация Трампа подала иск в апелляционный суд в Сан-Франциско, но проиграла спор.