Белоруссия: митинги против "налога на тунеядство" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Белоруссии продолжаются протесты против так называемого декрета о тунеядстве. В крупных городах страны более двух тысяч человек вышли на марши и митинги.

В Гомеле люди прошли маршем по центральной улице города до главной площади. Они принесли оппозиционные бело-красно-белые флаги, а также плакаты с надписями "я — не тунеядец" и антиправительственными лозунгами. Во время акции никого не задержали. Подобные демонстрации прошли в Бресте, Витебске, Гродно и Могилёве. На митинг в областных городах людей вдохновил "марш тунедцев" в Минске, который прошёл в пятницу.

"Налог на тунеядство" был введён в Белоруссии в апреле 2015 года. Тогда президент Александр Лукашенко подписал президентский декрет "О предупреждении социального иждивенчества". Взнос размером около 170 евро должны платить все официально неработающие граждане страны. Первый срок уплаты налога заканчивается 20 февраля. К настоящему времени его оплатили около 10 процентов должников. "Тунеядцами" оказались более 400 тысяч белорусов.