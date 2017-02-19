США подвергли критике решение РФ признать паспорта "ДНР" и "ЛНР"

Посольство США в Киеве назвало решение России временно признавать "паспорта" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины несовместимым с Минским процессом урегулирования конфликта. 19 февраля посольство разместило сообщение в Twitter о том, что решение было "тревожным и несовместимым с согласованными целями Минского мирного процесса."

Посольство США на Украине также призвало Россию и сепаратистов отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в целях обеспечения устойчивого прекращения огня.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных самопровозглашенными "Донецкой Народной Республикой" и "Луганской Народной Республикой" - территориальными образованиями, созданными на востоке Украины сепаратистами, контролируемыми Россией.

В тот же день министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции встретились в Мюнхене, и договорились о новом прекращении огня на востоке Украины, которое начнется 20 февраля.