Вице-президент США Майк Пенс посетил музей в Дахау

Вице-президент США Майк Пенс с супругой Карен и дочерью Шарлоттой посетили музей, находящийся на территории бывшего концентрационного лагеря Дахау, вблизи Мюнхена.

Пенсу была устроена экскурсия по музею в сопровождении выжившего бышего узника, Аббы Наора. Пенс возложил венок к памятнику в центре лагеря до того, как осмотрел бараки и печи внутри бывшего лагерного крематория. Посещение лагеря было завершено богослужением в церкви примирения, которое продолжалось около часа.

Лагерь Дахау был создан правительством Адольфа Гитлера в 1933 году и в нем содержались более чем 200 000 человек со всей Европы, из которых 40 тысяч умерли. Большинство жертв были евреи, гомосексуалисты, цыгане, христианские активисты, или политических диссиденты. Лагерь был освобожден войсками США в апреле 1945 года.

Позже 19-го февраля Пенс должен прибыть в Брюссель для встреч с представителями НАТО и Европейского союза.