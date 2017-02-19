Американский сенатор пообещал "дать России по заднице" в 2017 году

Американский сенатор Линдси Грэм пообещал, что будет добиваться усиления мер наказания против России за ее вмешательство в президентские выборы в США и заявил, что "2017 год будет годом пинка России под задницу в Конгрессе."

Грэм (республиканец от Южной Каролины) выступил на конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля.

В январе спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждают, что президент России Владимир Путин заказал "кампанию влияния", стремясь подорвать веру в избирательную систему США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В нем говорится, что Россия явно сработала в пользу Дональда Трампа, который победил на выборах 8 ноября и был приведен к присяге 20 января.

Грэм заявил, что, когда после выборов политическая борьба стихнет, Конгресс "будет двигаться дальше, и в верхней части списка будут санкции против России."

Он сказал, что его надежда состоит в том, чтобы получить сильную двухпартийную поддержку законопроекта, который будет налагать дополнительные санкции в отношении России "за вмешательство в наши выборы" и "ляжет на стол Трампа", добавив: "2017 будет годом, когда России в Конгрессе дадут по заднице".