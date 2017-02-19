20-26 февраля. Теннис. Турнир АТР. Марсель, Франция
20-26 февраля. Теннис. Турнир АТР. Рио-де-Жанейро, Бразилия
20-26 февраля. Теннис. Турнир АТР. Делрэй-Бич, США
20-26 февраля. Теннис. Турнир WTА. Дубай, ОАЭ
20-26 февраля. Теннис. Турнир WTА. Будапешт, Венгрия
20 февраля – 3 марта. Шахматы. Фестиваль Aeroflot Open. Москва, Россия
20 февраля – 5 марта. Шахматы. Чемпионат мира среди женщин. Тегеран, Иран
23 февраля – 5 марта. Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
24 февраля – 4 марта. Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
24 февраля – 4 марта. Двоеборье. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия
25-26 февраля. Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Кранс-Монтана, Швейцария, Квитфьелль, Норвегия
25-26 февраля. Санный спорт. Этап Кубка мира. Альтенберг, Германия
25-26 февраля. Бобслей. Чемпионат мира. Кенигзее, Германия
20 февраля
Футбол. Чемпионат Испании. 23 тур
"Малага" – "Лас-Пальмас"
21 февраля
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
"Байер" – "Атлетико"
"Манчестер Сити" – "Монако"
Футбол. Чемпионат Франции. 24 тур
"Кан" – "Нанси"
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала
Западная конференция
ЦСКА – "Йокерит"
СКА – "Витязь"
"Динамо" – "Торпедо"
"Локомотив" – "Динамо" Мн
22 февраля
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи
"Севилья" – "Лестер"
"Порту" – "Ювентус"
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Вторые матчи
"Фенербахче" – "Краснодар"
"Сент-Этьен" – "Манчестер Юнайтед"
"Шальке-04" – ПАОК
Футбол. Чемпионат Испании. 16 тур
"Валенсия" – "Реал"
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала
Восточная конференция
"Металлург" Мг – "Куньлунь"
"Авангард" – "Адмирал"
"Ак Барс" – "Салават Юлаев"
"Трактор" – "Барыс"
23 февраля
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Вторые матчи
"Спарта" – "Ростов"
"Зенит" – "Андерлехт"
"Копенгаген" – "Лудогорец"
"Шахтёр" Д – "Сельта"
"Османлыспор" – "Олимпиакос"
"Генк" – "Астра"
"Тоттенхэм" – "Гент"
"Фиорентина" – "Боруссия" М
"Лион" – "АЗ Алкмар "
АПОЭЛ – "Атлетик"
"Аякс" – "Легия"
"Рома" – "Вильярреал"
"Бешикташ" – "Хапоэль" Б-Ш
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала
Западная конференция
ЦСКА – "Йокерит"
СКА – "Витязь"
"Динамо" – "Торпедо"
"Локомотив" – "Динамо" Мн
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт (С)
Мужчины. Спринт (С)
24 февраля
Футбол. Чемпионат Германии. 22 тур
"Вольфсбург" – "Вердер"
Футбол. Чемпионат Испании. 24 тур
"Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад"
Футбол. Чемпионат Франции. 26 тур
"Ницца" – "Монпелье"
"Нант" – "Дижон"
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала
Восточная конференция
"Металлург" Мг – "Куньлунь"
"Авангард" – "Адмирал"
"Ак Барс" – "Салават Юлаев"
"Трактор" – "Барыс"
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Личный зачет. NH
Двоеборье. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия
Личный зачет. К-90 + 10 км
25 февраля
Футбол. Чемпионат Англии. 26 тур
"Уотфторд" – "Вест Хэм"
""Челси" – "Суонси Сити"
"Кристал Пэлас" – "Мидлсбро"
"Эвертон" – "Сандерленд"
"Халл" – "Бёрнли"
"Саутгемптон" – "Арсенал"
"Вест Бромвич Альбион" – "Борнмут"
Футбол. Чемпионат Германии. 22 тур
"Герта" – "Айинтрахт"
"Бавария" – "Гамбург"
"Байер" – "Майнц"
"Дармштадт" – "Аугсбург"
"Фрайбург" – "Боруссия" Д
"Лейпциг" – "Кёльн"
Футбол. Чемпионат Испании. 24 тур
"Эйбар" – "Малага"
"Леганес" – "Депортиво"
"Бетис" – "Севилья"
"Алавес" – "Валенсия"
Футбол. Чемпионат Италии. 26 тур
"Ювентус" – "Эмполи"
"Наполи" – "Аталанта"
Футбол. Чемпионат Франции. 27 тур
"Нанси" – "Тулуза"
"Лилль" – "Бордо"
"Анжер" – "Бастия"
"Ренн" – "Лорьян"
"Генгам" – "Монако"
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала
Западная конференция
"Йокерит" – ЦСКА
"Витязь" – СКА
"Торпедо" – "Динамо"
"Динамо" Мн - "Локомотив"
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км
Мужчины. Скиатлон, 15+15 км
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира
Женщины. Кранс-Монтана, Швейцария
Супергигант
Мужчины. Квитфьелль, Норвегия
Скоростной спуск
Супергигант
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Личный зачет. LH
Санный спорт. Этап Кубка мира. Альтенберг, Германия
Мужчины. Двойка
Мужчины. Одиночка
Бобслей. Чемпионат мира. Кенигзее, Германия
Мужчины. Четверка. 1-й и 2-й заезды
26 февраля
Футбол. Чемпионат Англии. 26 тур
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед""
"Тоттенхэм" – "Сток Сити"
Футбол. Чемпионат Германии. 22 тур
"Шальке-04" – "Хоффенхайм"
"Ингольштадт" – "Боруссия" М
Футбол. Чемпионат Испании. 24 тур
"Вильярреал" – "Реал"
"Атлетик" – "Гранада"
"Спортинг" – "Сесльта"
"Атлетико" – "Барселона"
"Эспаньол" – "Осасуна"
Футбол. Чемпионат Италии. 26 тур
"Интер" – "Рома"
"Дженоа" – "Болонья"
"Кротоне" – "Кальяри"
"Сассуоло" – "Милан"
"Кьево" – "Пескара"
"Лацио" – "Удинезе"
"Палермо" – "Сампдория"
Футбол. Чемпионат Франции. 27 тур
"Марсель" – "Пари Сен-Жермен"
"Лион" – "Метц"
"Сент-Этьен" – "Кан"
Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала
Восточная конференция
"Куньлунь" – "Металлург" Мг
"Адмирал" – "Авангард"
"Салават Юлаев" – "Ак Барс"
"Барыс" – "Трактор"
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Командный спринт (С)
Мужчины. Командный спринт (С)
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира
Женщины. Кранс-Монтана, Швейцария
Суперкомбинация. Супергигант + слалом
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Командный зачет. NH
Мужчины. Командный зачет. LH
Двоеборье. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия
Командный зачет. К-90 + 4 х 5 км
Санный спорт. Этап Кубка мира. Альтенберг, Германия
Женщины. Одиночка
Бобслей. Чемпионат мира. Кенигзее, Германия
Мужчины. Четверка
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