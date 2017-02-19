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Календарь спортивных событий

20-26 февраля

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20-26 февраля. Теннис. Турнир АТР. Марсель, Франция

20-26 февраля. Теннис. Турнир АТР. Рио-де-Жанейро, Бразилия

20-26 февраля. Теннис. Турнир АТР. Делрэй-Бич, США

20-26 февраля. Теннис. Турнир WTА. Дубай, ОАЭ

20-26 февраля. Теннис. Турнир WTА. Будапешт, Венгрия

20 февраля – 3 марта. Шахматы. Фестиваль Aeroflot Open. Москва, Россия

20 февраля – 5 марта. Шахматы. Чемпионат мира среди женщин. Тегеран, Иран

23 февраля – 5 марта. Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

24 февраля – 4 марта. Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

24 февраля – 4 марта. Двоеборье. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия

25-26 февраля. Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Кранс-Монтана, Швейцария, Квитфьелль, Норвегия

25-26 февраля. Санный спорт. Этап Кубка мира. Альтенберг, Германия

25-26 февраля. Бобслей. Чемпионат мира. Кенигзее, Германия

20 февраля

Футбол. Чемпионат Испании. 23 тур

"Малага" – "Лас-Пальмас"

21 февраля

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

"Байер" – "Атлетико"

"Манчестер Сити" – "Монако"

Футбол. Чемпионат Франции. 24 тур

"Кан" – "Нанси"

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Западная конференция

ЦСКА – "Йокерит"

СКА – "Витязь"

"Динамо" – "Торпедо"

"Локомотив" – "Динамо" Мн

22 февраля

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

"Севилья" – "Лестер"

"Порту" – "Ювентус"

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Вторые матчи

"Фенербахче" – "Краснодар"

"Сент-Этьен" – "Манчестер Юнайтед"

"Шальке-04" – ПАОК

Футбол. Чемпионат Испании. 16 тур

"Валенсия" – "Реал"

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция

"Металлург" Мг – "Куньлунь"

"Авангард" – "Адмирал"

"Ак Барс" – "Салават Юлаев"

"Трактор" – "Барыс"

23 февраля

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Вторые матчи

"Спарта" – "Ростов"

"Зенит" – "Андерлехт"

"Копенгаген" – "Лудогорец"

"Шахтёр" Д – "Сельта"

"Османлыспор" – "Олимпиакос"

"Генк" – "Астра"

"Тоттенхэм" – "Гент"

"Фиорентина" – "Боруссия" М

"Лион" – "АЗ Алкмар "

АПОЭЛ – "Атлетик"

"Аякс" – "Легия"

"Рома" – "Вильярреал"

"Бешикташ" – "Хапоэль" Б-Ш

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Западная конференция

ЦСКА – "Йокерит"

СКА – "Витязь"

"Динамо" – "Торпедо"

"Локомотив" – "Динамо" Мн

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Спринт (С)

Мужчины. Спринт (С)

24 февраля

Футбол. Чемпионат Германии. 22 тур

"Вольфсбург" – "Вердер"

Футбол. Чемпионат Испании. 24 тур

"Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад"

Футбол. Чемпионат Франции. 26 тур

"Ницца" – "Монпелье"

"Нант" – "Дижон"

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция

"Металлург" Мг – "Куньлунь"

"Авангард" – "Адмирал"

"Ак Барс" – "Салават Юлаев"

"Трактор" – "Барыс"

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Личный зачет. NH

Двоеборье. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия

Личный зачет. К-90 + 10 км

25 февраля

Футбол. Чемпионат Англии. 26 тур

"Уотфторд" – "Вест Хэм"

""Челси" – "Суонси Сити"

"Кристал Пэлас" – "Мидлсбро"

"Эвертон" – "Сандерленд"

"Халл" – "Бёрнли"

"Саутгемптон" – "Арсенал"

"Вест Бромвич Альбион" – "Борнмут"

Футбол. Чемпионат Германии. 22 тур

"Герта" – "Айинтрахт"

"Бавария" – "Гамбург"

"Байер" – "Майнц"

"Дармштадт" – "Аугсбург"

"Фрайбург" – "Боруссия" Д

"Лейпциг" – "Кёльн"

Футбол. Чемпионат Испании. 24 тур

"Эйбар" – "Малага"

"Леганес" – "Депортиво"

"Бетис" – "Севилья"

"Алавес" – "Валенсия"

Футбол. Чемпионат Италии. 26 тур

"Ювентус" – "Эмполи"

"Наполи" – "Аталанта"

Футбол. Чемпионат Франции. 27 тур

"Нанси" – "Тулуза"

"Лилль" – "Бордо"

"Анжер" – "Бастия"

"Ренн" – "Лорьян"

"Генгам" – "Монако"

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Западная конференция

"Йокерит" – ЦСКА

"Витязь" – СКА

"Торпедо" – "Динамо"

"Динамо" Мн - "Локомотив"

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира

Женщины. Кранс-Монтана, Швейцария

Супергигант

Мужчины. Квитфьелль, Норвегия

Скоростной спуск

Супергигант

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. Личный зачет. LH

Санный спорт. Этап Кубка мира. Альтенберг, Германия

Мужчины. Двойка

Мужчины. Одиночка

Бобслей. Чемпионат мира. Кенигзее, Германия

Мужчины. Четверка. 1-й и 2-й заезды

26 февраля

Футбол. Чемпионат Англии. 26 тур

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед""

"Тоттенхэм" – "Сток Сити"

Футбол. Чемпионат Германии. 22 тур

"Шальке-04" – "Хоффенхайм"

"Ингольштадт" – "Боруссия" М

Футбол. Чемпионат Испании. 24 тур

"Вильярреал" – "Реал"

"Атлетик" – "Гранада"

"Спортинг" – "Сесльта"

"Атлетико" – "Барселона"

"Эспаньол" – "Осасуна"

Футбол. Чемпионат Италии. 26 тур

"Интер" – "Рома"

"Дженоа" – "Болонья"

"Кротоне" – "Кальяри"

"Сассуоло" – "Милан"

"Кьево" – "Пескара"

"Лацио" – "Удинезе"

"Палермо" – "Сампдория"

Футбол. Чемпионат Франции. 27 тур

"Марсель" – "Пари Сен-Жермен"

"Лион" – "Метц"

"Сент-Этьен" – "Кан"

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция

"Куньлунь" – "Металлург" Мг

"Адмирал" – "Авангард"

"Салават Юлаев" – "Ак Барс"

"Барыс" – "Трактор"

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Командный спринт (С)

Мужчины. Командный спринт (С)

Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира

Женщины. Кранс-Монтана, Швейцария

Суперкомбинация. Супергигант + слалом

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия

Женщины. Командный зачет. NH

Мужчины. Командный зачет. LH

Двоеборье. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия

Командный зачет. К-90 + 4 х 5 км

Санный спорт. Этап Кубка мира. Альтенберг, Германия

Женщины. Одиночка

Бобслей. Чемпионат мира. Кенигзее, Германия

Мужчины. Четверка

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