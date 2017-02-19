В Ростове-на-Дону на митинг вышли обманутые дольщики с детьми

В Ростове-на-Дону обманутые дольщики провели в воскресенье в центре города очередной митинг с требованием или вернуть им деньги, или предоставить благоустроенные квартиры, за которые они заплатили в полном объеме. Более ста участников акции протеста представляли интересы более чем трех тысяч потерпевших, решивших несколько лет назад приобрести новое жилье в строящемся микрорайоне "Европейский". Они пришли к областному драматическому театру с надеждой изменить ситуацию к лучшему.

Для обманутых дольщиков жилищного комплекса "Европейский" этот митинг далеко не первый, однако ни публичные акции протеста, ни многочисленные обращения в ведомства и правоохранительные органы до сих пор так и не помогли возобновить строительные работы на "замороженных" объектах.

Несколько руководителей группы компаний-застройщиков все же попали под следствие, и в отношении них возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Они подозреваются в присвоении более 700 миллионов рублей, принадлежащих участникам долевого строительства. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Хотя, по мнению многих участников митинга, на самом деле мошенники присвоили около 50 миллионов долларов.

19 февраля с обманутыми дольщиками встретился заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, который пообещал митингующим в кратчайшие сроки составить "дорожную карту" по пути выхода из кризиса.