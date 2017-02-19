В Белоруссии прошли новые акции против "налога на тунеядство"

В Белоруссии в воскресенье состоялись акции протеста, вызванные недовольством населения так называемым "налогом на тунеядство".Около полумиллиона жителей Белоруссии получили извещение с требованием оплатить так называемый "иждивенческий сбор" или "налог на тунеядство".

В апреле 2015-го президент Белоруссии Александр Лукашенко обязал всех неработающих трудоспособных граждан выплачивать в казну 360 белорусских рублей (это примерно 11 тысяч российских рублей понынешнему курсу). Обязанность ежегодно вносить эту сумму в казну государства распространяется на всех, кто отработал менее 180 дней и не зарегистрировался на бирже труда.

Срок оплаты истекает 20 февраля. В воскресенье в областных центрах горожане устроили акции протеста, названные самими участниками "маршами недармоедов". Самой массовой акцией стала манифестация в Гомеле, в ней участвовали около двух тысяч горожан. По сообщениям некоторых СМИ, из рядом манифестантов были слышны требования "вернуть честные выборы".

В минувшую пятницу в Минске на митинг вышли около трех тысяч человек. Как отмечал "Интерфакс", милиция не стала мешать мероприятию, хотя оно было несанкционированным.

За уклонение от уплаты "налога на тунеядство" белорусским законом предусмотрены штрафы.