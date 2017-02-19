В Киеве на Майдане собралось "народное вече"

На главной площади украинской столицы – площади Независимости, состоялось народное вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса. Приуроченное к третьей годовщине расстрела активистов Евромайдана вече собрало около тысячи человек. Его инициаторами выступили представители движения Организации украинских националистов (ОУН) и бывшие бойцы добровольческих батальонов. Они требуют освободить пленных, удерживаемых в "ДНР" и "ЛНР", и прекратить торговлю с мятежными территориями. Такая торговля, по мнению активистов, выгодна олигархам и подогревает вооруженный конфликт на востоке Украины, жертвами которого за почти три года стали десять тысяч человек.

После митинга участники акции отправились к президентской администрации, которую окружили сотни полицейских и нацгвардейцев. Демонстранты выставили здесь пикеты. Один из организаторов торговой блокады Донбасса, заместитель председателя парламентской фракции "Самопомощь" Егор Соболев сообщил, что на подступах к администрации будет разбит лагерь. "Мы хотим, чтобы президент Петр Порошенко и его депутаты в Верховной Раде поддержали законопроект о запрете "торговли на крови" с отдельными районами Донецкой и Луганской областей", – заявил Соболев.

Сам глава государства накануне назвал блокаду "анархией, атаманщиной и дестабилизирующим фактором".

Торговая блокада неподконтрольных Украине территорий Донбасса продолжается уже четвертую неделю. Вслед за железной дорогой бывшие бойцы добровольческих батальонов начали перекрывать и автомобильные магистрали. Еще один из организаторов этой акции, депутат от "Самопомощи", бывший комбат "Донбасса" Семен Семенченко в воскресенье, 19 февраля, пригрозил властям и блокадой железнодорожного сообщения с Россией.

17 февраля вступило в силу распоряжение правительства Украины о чрезвычайных мерах в электроэнергетике. Решение приняли из-за блокады участниками акции поставок угля антрацитовой группы из Донбасса. Как заявляют чиновники, это угрожает остановкой металлургических предприятий и ряда электростанций, что приведет к тому, что миллионы украинцев останутся без света и тепла. По данным компании "Укрэнерго", нынешних запасов антрацита хватит для работы энергосистемы немногим более чем на месяц. В правительстве предупредили о возможных "веерных" отключениях электроэнергии, хотя еще 12 февраля на встрече в Киеве с молдавским премьером Павлом Филипом глава кабинета министров Владимир Гройсман заявил о готовности Украины экспортировать электроэнергию в Молдавию.