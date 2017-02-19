Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Киеве на Майдане собралось "народное вече"

Киев, площадь Независимости, 19 февраля 2017

Киев, площадь Независимости, 19 февраля 2017

Смотреть комментарии

На главной площади украинской столицы – площади Независимости, состоялось народное вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса. Приуроченное к третьей годовщине расстрела активистов Евромайдана вече собрало около тысячи человек. Его инициаторами выступили представители движения Организации украинских националистов (ОУН) и бывшие бойцы добровольческих батальонов. Они требуют освободить пленных, удерживаемых в "ДНР" и "ЛНР", и прекратить торговлю с мятежными территориями. Такая торговля, по мнению активистов, выгодна олигархам и подогревает вооруженный конфликт на востоке Украины, жертвами которого за почти три года стали десять тысяч человек.

Киев, площадь Независимости, 19 февраля 2017

Киев, площадь Независимости, 19 февраля 2017

После митинга участники акции отправились к президентской администрации, которую окружили сотни полицейских и нацгвардейцев. Демонстранты выставили здесь пикеты. Один из организаторов торговой блокады Донбасса, заместитель председателя парламентской фракции "Самопомощь" Егор Соболев сообщил, что на подступах к администрации будет разбит лагерь. "Мы хотим, чтобы президент Петр Порошенко и его депутаты в Верховной Раде поддержали законопроект о запрете "торговли на крови" с отдельными районами Донецкой и Луганской областей", – заявил Соболев.

Сам глава государства накануне назвал блокаду "анархией, атаманщиной и дестабилизирующим фактором".

Торговая блокада неподконтрольных Украине территорий Донбасса продолжается уже четвертую неделю. Вслед за железной дорогой бывшие бойцы добровольческих батальонов начали перекрывать и автомобильные магистрали. Еще один из организаторов этой акции, депутат от "Самопомощи", бывший комбат "Донбасса" Семен Семенченко в воскресенье, 19 февраля, пригрозил властям и блокадой железнодорожного сообщения с Россией.

Киев, площадь Независимости, 19 февраля 2017

Киев, площадь Независимости, 19 февраля 2017

17 февраля вступило в силу распоряжение правительства Украины о чрезвычайных мерах в электроэнергетике. Решение приняли из-за блокады участниками акции поставок угля антрацитовой группы из Донбасса. Как заявляют чиновники, это угрожает остановкой металлургических предприятий и ряда электростанций, что приведет к тому, что миллионы украинцев останутся без света и тепла. По данным компании "Укрэнерго", нынешних запасов антрацита хватит для работы энергосистемы немногим более чем на месяц. В правительстве предупредили о возможных "веерных" отключениях электроэнергии, хотя еще 12 февраля на встрече в Киеве с молдавским премьером Павлом Филипом глава кабинета министров Владимир Гройсман заявил о готовности Украины экспортировать электроэнергию в Молдавию.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG