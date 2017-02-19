В Тбилиси состоялся многотысячный митинг в защиту свободы слова

В Тбилиси от 10 до 15 тысяч человек приняли участие в шествии на центральном столичном проспекте Руставели и в митинге у бывшего здания парламента в защиту оппозиционной телекомпании "Рустави-2".

В ближайшее время Верховный суд страны должен вынести вердикт по гражданскому иску бывшего владельца телекомпании бизнесмена Кибара Халваши, который утверждает, что в 2006 году эту телекомпанию у него отняли по приказу тогдашнего президента Михаила Саакашвили и передали нынешним владельцам – украинским бизнесменам Георгию и Левану Караманишвили. Они считаются близкими друзьями экс-президента. Тогда как Кибара Халваши часто называют бизнесменом "аффилированным" с правящей партией "Грузинская мечта".

За день до митинга "Рустави-2" прекратило вещание, оставив в эфире лишь заставку с призывом выйти на проспект Руставели и поддержать свободу слова. Организаторы утверждали, что акция носит аполитичный характер. Впрочем, на митинге было много оппозиционных политиков, в том числе лидеров парламентских и непарламентских партий.

Тем не менее, главными ораторами выступили именно журналисты "Рустави-2". Они заявили, что будут бороться до конца за свободу слова и не позволят "российскому олигарху Бидзине Иванишвили прибрать к рукам последний оппозиционный медиаресурс в стране".