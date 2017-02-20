Во Владивостоке арестован директор хоккейного клуба "Адмирал"

Во Владивостоке суд арестовал на два месяца генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" Илью Спокойнова. Об этом сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе регионального следственного управления отказались пояснить причину ареста. По данным агентства PrimaMedia, Спокойнова подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По предварительным оценкам следствия, ущерб бюджету края превышает 100 миллионов рублей. Адвокат Спокойнова намерен обжаловать арест. Сам генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" считает арест спланированной заказной акцией и попыткой скомпрометировать руководителей Приморья.

В конце декабря прошлого года по этому делу были арестованы жена Спокойнова – генеральный директор телерадиокомпании "Новая волна" Марина Свиридова и глава союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин. 17 февраля суд во Владивостоке продлили им срок содержания под стражей еще на четыре месяца.