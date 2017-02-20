Достали из широких штанин

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Текст скопирован с сайта Nalin.Ru При размещении в соцсетях необходима ссылка на первоисточник.При размещении в других СМИ требуется разрешение редакции "На Линии" или полное соблюдение Правил использования материалов интернет-издания "На Линии" С юридической точки зрения тут всё чисто, Россия имеет суверенное право определять, кого и по каким документам она готова к себе впускать. Фактически же это серьёзный шаг в направлении признания республик Новороссии. Поэтому, на случай, если такой шаг возмутит Украину - а он явно для того и принимался, чтобы Украина возмутилась - в указе Путина прямо прописан срок его действия: «временно, на период до политического урегулирования ситуации на основании Минских соглашений». Осталась сущая безделица – наконец урегулировать ситуацию. Ещё один забавный момент - безвиз для обладателей этих документов прописан абсолютно вне связи с безвизовым режимом для обладателей собственно украинских паспортов. Это означает, например, что в случае введения визового режима с Украиной новороссы по-прежнему будут беспрепятственно пересекать российскую границу. А такой вариант вовсе не является теоретическим - достаточно вспомнить, что Украина периодически обещает ввести визы для россиян, почему-то считая, что таким образом она как-то угрожает России. Теперь же в случае введения виз у украинских гастарбайтеров и многочисленных челноков появится ещё одна опция, причём более доступная, чем принятие российского гражданства – получение документов ДНР или ЛНР, что явно добавит веселья во внутриукраинскую политическую жизнь.

Россия теперь признаёт документы, выданные в так называемых ДНР и ЛНР. Речь идёт и о школьных аттестатах, и об автомобильных номерах, и, что важно, о паспортах!

Явочным порядком документы самопровозглашённых республик принимали и раньше - недавно об этом подробно писали в РБК.

Теперь же всё вполне официально!

Гасан Гусейнов:

К вопросу о паспортах:

- Пришла на свою блевотину...

Михаил Крутихин:

Закономерно. Трамвайный хам, которого уличили в непристойном поведении, начинает вести себя еще наглее и вызывающе.

Александр Коляндр:

Признание паспортов лндр это что? Зачем? Решение <поссориться> со всеми и повторить грузию? Повысить ставки на возможных переговорах в будущем?

Юлия Галямина:

Сначала мы признаем паспорта. Потом идём спасать людей со признанными паспортами. В патовой ситуации Путин делает рискованный шаг, чтобы игра стала повеселее и чтобы была повестка. Сирия и Трамп - усе, проехали. Разыгрываем старую знакомую комбинацию а-ля Абхазия и Осетия

Эдуард Надточий:

это - фактическая аннексия. уж не знаю, какие еще теперь есть аргументы против блокады. Хай орки берут эти несколько миллионов на полное содержание. Украине они сейчас совсем не с руки. Плюс - отличный пример не соблюдения минских соглашений.

Впрочем, минские соглашения мертвы, к власти в германии идут социал-демократы - соглашетели, а во многом просот агенты мордора, единая европа под вопросом, а за океаном у власти друг мордора с мечтой устроить у себя такой же мордор. Слепящая мгла сгущается над миром

У кого-то мгла над миром, а у кого-то - бурная радость!

Виталий Третьяков:

Признание Россией документов ДНР-ЛНР: маленький шаг Кремля и гигантский шаг в будущее Новороссии.

Ярослав Белоусов:

Россия не собирается сдавать Донбасс, вопреки мнению ряда аналитиков, прогнозистов и представителей патриотической общественности.

На это указывает ряд мер, начиная от признания паспортов жителей ДНР и ЛНР, и кончая запуском программы гуманитарной помощи жителям оккупированных Киевом сел и городов Донбасса.

Это не повод расслабляться и отказываться от критики власти, но в то же время очевидно, что ставки на украинской направлении за три года только выросли, и Кремль вынужден непоследовательно, медленно и частично, но выполнять программу русских националистов.

Егор Холмогоров:

Великолепно. Мало, но великолепно.

Главное, чтобы теперь ДНР открыла снабжение документами всех русских жителей Украины, особенно беженцев в России, чтобы с этими паспортами ДНР были миллионы людей.

И должен быть очень облегченный режим приема людей с такими паспортами в российское гражданство.

И это будет надежный задел на будущее.

И надежнейший барьер для отсечения свидомых.

Нас не раз спрашивали, а как вы отсечете русских от заробитчан, если предоставите упрощенный режим всем гражданам Украины? А вот как. Через паспорт ДНР. После того как первичная паспортизация будет проведена, заробитчанам вообще можно выставить визовый режим.

А вот - целый шквал откровенных издёвок.

А также множество прекрасных идей о применении паспортов "Новороссии".

Александр Миров:

Путин подписал указ о признании дипломов, продаваемых на вокзалах и в метро.

Максим Горюнов:

как Киеву использовать паспорта ДНР и ЛНР?

очень просто. надо связаться с китайской, вьетнамской, узбекской и таджиской мафиями и через них продавать эти паспорта желающим переселиться в россию.

российский паспорт - это долго и дорого.

новороссийский - 100 元 и велкам.

жадничать не надо. пусть паспорт стоит дешево.

если у донецка и луганска не хватит бумаги - помочь.

задача в том, чтобы полмиллиарда азиатских переселенцев постучались в гостеприимный русский дом.

- кто там?

- 下午好

сам Киев, конечно, паспорта признавать не должен.

принцип такой: все лучшее - старшему брату.

Александр Володарский:

Да, вчера как раз об этом думал, паспорта ЛДНР всем желающим!

И дипломы луганских/донецких ВУЗов еще. Купил луганский красный диплом в переходе - поехал в МГУ/МФТИ дальше учиться. А там можно и в приличную страну переехать.

Роман Зайцев:

Главное, чтоб кредиты можно было получить!

А для чего еще то легализуют?

Николай Храмов:

Вопрос к юристам: является ли уголовно наказуемым использование поддельных документов несуществующих и непризнанных стран? Или изготовление самодельного лугандонского паспорта не более предосудительно с точки зрения российского закона, чем предъявление справки о том, что "податель сего провел ночь на балу у Сатаны", с поддельной, а не настоящей, подписью Вельзевула?

Тимофей Шевяков:

В принципе, я думаю, что со стороны России в данный момент будет совершенно логично сделать следующий шаг в виде выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Причем в сугубо прикладных целях. Население этих двух территорий номинально составляет (согласно Вики) около 3,8 млн человек, из которых, допустим, избирательным правом обладают 3,5 млн. То есть это приблизительно 3% от общей численности российских избирателей. А весной у нас, если кто забыл - выборы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, да живет он вечно. Дальше, думаю, объяснять не надо.

Тихон Дзядко:

Удивительное все-таки умение "показывать фигу", которое всегда переходит в "назло маме отморожу уши". Вот - признали паспорта ЛНР/ДНР, показали Западу "кузькину мать" после Мюнхена и последних выступлений Трампа и его команды.

По факту же - у абсолютного большинства людей на востоке Украины есть паспорта. А значит, с помощью этого указа просто увеличится количество криминала, людей, которых невозможно контролировать, левых автомобилей и проч. Как всегда, досталось бедному Воронежу.

Любопытно, что одновременно с решением о паспортах Сергей Лавров обвинил Украину и Запад в срыве минских соглашений!

Марат Гельман:

Про паспорта ДНР. Все что уменьшит количество жертв - хорошо. Я недавно писал, что по людски, прежде чем уводить войска, путинские власти должны принять всех, кто хочет жить в России. По моему это шаг в этом направлении. Так что новость скорее хорошая.

Глеб Павловский:

фактически же это попросту означает коридор массовой эвакуации жителей Донбасса в Россию. Отныне все кто захочет бежать в РФ - могут бежать. Но что с оставшимися?

Игорь Эйдман:

Недавно мой знакомый-журналист был в Донецке в командировке. По его впечатлениям, местные жители начинают понимать, что остались у разбитого корыта. Многие надеялись, что "Путин придет" и сделает Донбасс российским регионом с высоким уровнем жизни. Но людей, проглотивших этот крючок, поводили на леске и кинули в войну и развал.Они крайне разочарованы происходящим, тем, что вместо лучшей жизни «под Россией» получили войну, бедность и полный экономический коллапс.

В этой ситуации российским властям надо продемонстрировать, что они не отказались от "тех, кого приручили". Для этого они принимают решение о признании местных "паспортов" и устраивают шоу с политруком-Прилепиным.

Одной пропагандой сыт не будешь. Рано или поздно ситуация там должна выйти из под контроля путинских марионеток, не способных наладить даже подобие нормальной жизни.

Константин фон Эггерт:

1 - Это последнее предупреждение Путина Западу - если не надавите на #Порошенко по части местных выборов и автономии, то будет хуже. На эта указывает фраза о "временном характере" признания "до урегулирования"- типа, если будете себя хорошо вести, может, и откажемся признавать. На практике отменить такое решение будет трудно, по практическим соображениям и в виду удара по престижу. Об этом - чуть ниже.

2 - Это прямой ответ на заявления #Тиллерсон'а по Украине и речь Пенса в Мюнхене. Как я не раз писал, вся внешняя политика Москвы вращается вокруг солнца в Вашингтоне. Даже Сирия - всего лишь элемент этой главной орбиты.

3 - Это также "пробный шар". Кремлю интересно, как отреагируют на его шаг Белый дом, Брюссель и Меркель. Особенно, конечно, интересует реакция #Трамп'а. В зависимости от неё будут предприниматься дальнейшие действия. Если всё сведётся к словам, скоро последует предложение "адаптировать" минский формат к новым условиям. Если реакция будет жёсткой - последуют ответные военные и политические действия. Например, приём #Захарченко и Плотницкого под телекамеры в Кремле.

4 - Это решительная демонстрация того, как будет строиться президентская кампания-2018. Она будет националистической, хотя и без лишних эксцессов эпохи "Русского мира-2014". Если за этот год не удастся сломить Порошенко, то я бы не исключил признания республик (но, скорее всего, не присоединения).

5 - Это свидетельство того, что в Кремле считают (справедливо или нет - отдельный вопрос), что дно экономического кризиса пройдено и за #Луганск-#Донецк можно позволить себе платить и экономически, и политически.

6 - Это сознательный удар по Порошенко, которого #Тимошенко и другие станут с удвоенной силой обвинять в мягкотелости. Хотя, на мой взгляд, при определённых условиях, всё это может сыграть Петру Алексеевичу на руку, особенно на Западе. В Кремле вообще-то плохо понимают украинское общество и украинскую политику, так что я бы тут успеха не гарантировал. Там считают, что стимулируют хаос в украинской политике. Всё может, как уже бывало, сложиться ровно наоборот.

Павел Шехтман:

Истерическое признание бумажек ЛДНР - очень приятная новость на самом деле. Почти такая же, как формальная аннексия Крыма (вместо создания там "непризнанной республики"). Де-юре провозгласив себя протектором республичек, Путин потерял даже формальное право требовать "выполнения Минских соглашений".

Алексей Елаев на сайте Закон.ру разбирает путинский указ как юрист:

Фактически, общеизвестно признание ряда из этих документов на территории России «явочным порядком», подобно тому, как функционируют некоторые документы Приднестровской Молдавской Республики, вот уже 25 лет работающей в режиме схожего «эксперимента». Вузы (в частности, СПбГУ, что отражено в правилах приёма) принимают выданные властями «ДНР» и «ЛНР» документы об образовании, так хорошо напоминающие российские, а «Жигули» с номерами ДНР ваш покорный слуга как-то лично видел возле «Икеи» в подмосковных Химках, а потому данное «юридическое безобразие» рано или поздно следовало бы вводить в более-менее законные рамки. А именно — какой статус у данных документов, что именно они подтверждают и какие из них надо принимать, а какие — выбрасывать в помойку.

Указ ответил на многие из этих вопросов. Причём — ответил не в пользу властей «ДНР» и «ЛНР».



Однозначно определён статус этих территорий — «территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Формулировка из указа даже более жёсткая, чем официальная формулировка из украинского же законодательства, где используется понятие «отдельные районы с особым порядком местного самоуправления», — никакого упоминания про сколь-либо особый статус.



Однозначно определено, кем являются жители данных территорий — «гражданами Украины и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины». То есть — никаких отдельных видов статуса для данных двух миллионов человек не предусмотрено. Это означает только одно: что для людей с данными документами устанавливается такой же статус, как для граждан Украины. Соответственно — в миграционном учёте (и миграционных картах), сроках пребывания и прочих сопутствующих состояниях они «тарифицируются» как граждане Украины либо апатриды.



Однозначно определён перечень признаваемых документов и он носит достаточно гуманитарный характер.В перечень этих документов входят только:

— документы, удостоверяющие личность. Соответственно, только паспорта. Это означает, что никакой «массовой выдачи» российских паспортов не было и не предвидится, а выданные «документы» лишь подтверждают, что это — гражданин Украины или апатрид, постоянно проживающий на территории отдельных районов Украины.

—документы об образовании и (или) о квалификации. То есть, аттестаты и дипломы, выдающиеся оставшимися на этих территориях образовательных учреждениями. Значит — начавшийся эксперимент с выдачей «дипломов прикрытия» российскими вузами будет также прекращён.— свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемени имени, смерти, выданные на данных территориях. Значит, наконец-то, свидетельства о смерти, выданные в отношении российских добровольцев в Донбассе, будут являться юридически значимыми документами в России.

— свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки на автомобили. Оно понятно: данные районы Донецкой и Луганской областей граничат с Россией и имеют тесные экономические связи.

И всё.

Sputnik & Pogrom:

Таким образом, все по-прежнему не так однозначно. РФ с сегодняшнего дня признает паспорта ДНР и ЛНР действительными («до урегулирования ситуации»). Но сами ДНР и ЛНР РФ не признает.

Вы еще спрашиваете, почему РФ — не Россия?

Вот примерно поэтому. Россия бы признала легитимность самопровозглашенных русских республик и забрала бы русских себе, РФ — через три года со скрипом и оговорками признала легитимность паспортного стола «органов/организаций», боясь при этом даже произнести их название.

Но черт с вами, и на этом спасибо, что беженцев хотя бы от бумажной волокиты освободили.

Татьяна Шабаева:

Признаюсь в своей некомпетентности: я-то думала, что Россия давным-давно "признала" эти бумаги -- паспорта ДНР и ЛНР. То есть я думала, что их и смысла никакого не было печатать, если даже РФ их не признаёт, и это как бы подразумевалось само собой. Ан нет, оказывается, только сегодня признала. И то, оказывается, только до "выполнения минских договорённостей" (как Лавров говорит). Хотя понятно, что "минские договорённости" -- это понятие более чем растяжимое. Так что веселуха продолжается.

Да, я думаю, что паспортов ДНР и ЛНР быть в принципе не должно. А должны быть паспорта РФ. Но люди радуются. Их можно понять. Чем обездоленнее люди, тем меньше им надо, чтобы порадоваться.

Фёдор Крашенинников:

ДНР и ЛНР мы не признаем, а бумажки их - признаем.







Конечно, в вашем распоряжении всегда есть группа аналитиков с концепцией "хитрого плана".

Сергей Марков:

2 года Москва сопротивлялась давлению своего общественного мнения и не держала очень не популярную позицию не признания паспортов ДНР и ЛНР де юре. А сейчас признала. Почему сейчас?

Признание паспортов ДНР и ЛНР было принято после массированной атаки ВСУ в начале февраля и после теракта против Гиви - Михаила Толстых. И перед возможной новой большой войной. Это фактически предупреждение Киеву и его западным союзникам. Что если они и дальше будут срывать выполнение Минска 2 и проводить политику с целью сломить волю русского Донбаса путем де факто террористического давления с помощью диверсий, блокады и обстрелов жилых кварталов, то Москва защитит Донбасс. И Донбасс будет еще дальше уходить от Украины. То есть паспорта признаны чтобы предотвратить новую войну, которую готовит на Донбасе киевский режим. Москва пытается предотвратить войну такими дипломатическими шагами. Разумно.

Ирина Алкснис:

Что стало понятно о политике Кремля в отношении Украины за последние три года?

Стало понятно, что Кремль руководствуется принципом "дешево и сердито". Причем "дешево" - ключевой приоритет. Из веера сценариев выбираются те, что означают наименьшую финансовую нагрузку на Россию.

При этом, при выборе сценария во главе угла безусловно стоит достижение поставленных геополитических целей. Кроме того, учитываются текущие реалии. Именно поэтому летом 2014 года спасти от Украины, а затем взять на баланс две донбасских республики было необходимым (даже вынужденным) решением, но самым дешевым из возможных.

Вчерашний указ Путина является квинтэссенцией вот этой российской политики.

Финансово данное решение для России не стоит ничего или почти ничего.

При этом политические дивиденды весьма солидные.

Во-первых, Россия дала понять "мировому сообществу", что будет делать (и уже делает) с Украиной все, что считает нужным - с согласия этого самого сообщества или без оного. При этом, все более прозрачно намекается, что в планах у Кремля низведение этой территории до полного ничтожества и ее демонтаж.

Во-вторых, Россия дала максимально доходчиво понять, что ее полностью устраивает сложившийся режим санкций.

В-третьих, Россия перехватила инициативу в игре "выполни минские соглашения". И похоже, намерена таким образом развлечься.

В-четвертых, Россия вызвала истерику в Киеве и его окрестностях. На дивиденд это, конечно, не тянет, но развлекуха занятная.

И это мы оставляем за кадром гуманитарный аспект, который заключается в том, что данное решение действительно сильно облегчит жизнь гражданам республик. Напоминаю, говорим цинично.

В похожем ключе пишет Александр Костин для "Агентства политических новостей":

Очевидно, что Украина в текущей конфигурации не может существовать долго, внутренние противоречия растут и «украинский термидор» близок. Необходимо, чтобы грядущий термидор произошел в логике российских интересов.

На текущем этапе важно выйти на уровень переговоров с максимально сбалансированной позицией. Минские договоренности до крайности «занизили планку» интересов России – по сути, не создав никаких позитивных сценариев в рамках этих договоренностей. Поэтому, вполне вероятно, что одним из первых шагов может стать выход России их минских соглашений и подготовки признания ДНР/ЛНР с последующим развитием «осетинского» сценария – подписания договора о безопасности и размещения воинских контингентов. Даже потенциальное развитие этого сценария поставит под удар крайне выгодный всем причастным национальный бизнес Украины – «серую» зону конфликта АТО, где нет законов, зато есть большие возможности для криминальных схем. Это создаст России хорошую стартовую позицию для переговоров. И позволит установить на Донбассе мир.

А Илья Козырев - для сайта "На линии":

С юридической точки зрения тут всё чисто, Россия имеет суверенное право определять, кого и по каким документам она готова к себе впускать. Фактически же это серьёзный шаг в направлении признания республик Новороссии. Поэтому, на случай, если такой шаг возмутит Украину - а он явно для того и принимался, чтобы Украина возмутилась - в указе Путина прямо прописан срок его действия: «временно, на период до политического урегулирования ситуации на основании Минских соглашений». Осталась сущая безделица – наконец урегулировать ситуацию.

Ещё один забавный момент - безвиз для обладателей этих документов прописан абсолютно вне связи с безвизовым режимом для обладателей собственно украинских паспортов. Это означает, например, что в случае введения визового режима с Украиной новороссы по-прежнему будут беспрепятственно пересекать российскую границу. А такой вариант вовсе не является теоретическим - достаточно вспомнить, что Украина периодически обещает ввести визы для россиян, почему-то считая, что таким образом она как-то угрожает России. Теперь же в случае введения виз у украинских гастарбайтеров и многочисленных челноков появится ещё одна опция, причём более доступная, чем принятие российского гражданства – получение документов ДНР или ЛНР, что явно добавит веселья во внутриукраинскую политическую жизнь.

Впрочем, вопросов всё равно много. Один из главных - такой!