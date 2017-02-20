СМИ: Донбасс стал крупнейшим импортером пива и мяса из России

По итогам 2016 года Украина впервые стала крупнейшим импортером российского мяса и пива. На эту страну приходится примерно 30 процентов от всего российского экспорта мяса и пива, следует из данных Федеральной таможенной службы России, пишут "Ведомости".

При этом сама Украина фиксирует спад импорта пива и мяса из России, поскольку в конце 2015 года обе категории продуктов попали под эмбарго, введенное Киевом. Так, по данным Госслужбы статистики Украины, импорт российского мяса сократился более чем в 40 раз.

Собеседники газеты рассказали, что российские товары поставляются в Донецкую и Луганскую области Украины, на территории, контролируемые сепаратистами самопровозглашенных "народных республик".

На российском мясе, как выяснили "Ведомости", работает мясоперерабатывающий комбинат в Макеевке под Донецком, а также Луганский мясоперерабатывающий комбинат. При этом российские производители либо отказались обсуждать поставки в так называемые "ДНР" и "ЛНР", либо заявили, что ничего туда не отправляют. Нежелание крупных компаний говорить о поставках российских товаров на территории, контролируемые сепаратистами, может быть вызвано опасениями, связанными с санкциями США, отмечает газета.

В российских профильных министерствах от комментариев отказались.