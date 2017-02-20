Во Владивостоке прошел митинг против установки ЭРА-ГЛОНАСС

Во Владивостоке в воскресенье более 500 человек вышли на митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на импортные легковые автомобили. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Мария Ежова.

Люди собрались на привокзальной площади. Многие развернули флаги, транспаранты и плакаты с надписями "ЭРА-ГЛОНАСС - добровольный выбор", "Вчера "Платон", сегодня ГЛОНАСС, завтра коллапс!" И более жёсткими: "ЦАРЬ забыл февраль 17-го?" Правда, полицейские заставили людей очень быстро свернуть плакаты. С трибуны звучала критика в адрес президента Путина, премьера Медведева, губернатора Приморья Миклушевского.

После акции шесть активистов, в том числе двое депутатов Законодательного собрания Приморья были доставлены в отдел полиции. Двоих активистов суд уже оштрафовал на 10 тысяч рублей.

С 1 января в Приморье таможенники перестали выдавать ПТС на ввезённые в страну с нового года машины, не оборудованные модулем безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. В результате на пунктах пропуска в крае "зависло" около 1000 автомобилей, ещё порядка 400 ждут отправки в Японии. Дело даже не в том, что система с установкой будет стоить потребителю около 30-35 тысяч рублей, а в том, что установить эту "коробочку" на машину Приморском крае буквально негде. Нет ни одной компании, которая бы занималась монтажом и сертификацией.

Следующий митинг люди готовы провести сразу после 13 марта, если власти, как обещали, не решат проблему.