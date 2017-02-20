Запад сильнее Востока: итоги Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации

Сборная Запада обыграла команду Востока в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Новом Орлеане и завершилась со счетом 192:182. В общей сложности команды набрали 374 очка, что является рекордом в Матчах звезд НБА.

Самым ценным игроком встречи признан форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» и сборной Запада Энтони Дэвис, набравший 52 очка и сделавший 10 подборов, что также является рекордом для Матча звезд. Предыдущий рекорд (42 очка) был установлен в 1962 году центровым Уилтом Чемберленом.

В 2016 году Запад обыграл Восток со счетом 196:173.