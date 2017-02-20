В Брюсселе вице-президент США проводит встречи в ЕС и НАТО

Вице-президент США Майк Пенс проводит в понедельник встречи в Европейском Союзе и НАТО для того, чтобы убедить союзников в приверженности США безопасности Европы и Евроатлантической солидарности. Пенс встретиться с главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини, президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Пенс прибыл в Брюссель вечером в воскресенье после посещения Мюнхенской конференции по безопасности, где он совершил поездку в бывший нацистский концлагерь Дахау. Пенс пытался убедить европейских лидеров и экспертов в области обороны в Мюнхене в поддержке президента Дональда Трампа. "Соединенные Штаты всегда будут вашим самым главным союзником," - сказал он в своем выступлении на конференции в Мюнхене. "Президент Трамп и наш народ действительно привержены трансатлантическому союзу," - подчеркнул Пенс.

Высказывания Трампа, сделанные в ходе избирательной кампании, вызвали обеспокоенность среди союзников своей критикой в адрес НАТО, которую он назвал "устаревшей" организацией, а также с его поддержкой решения Великобритании выйти из ЕС и хвалебными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая встретилась с Пенсом в Мюнхене вместе с другими прибалтийскими лидерами, сказала, что её успокоили комментарии Пенса и министра обороны США Джеймса Маттиса. "Я верю им и определенно успокоилась," - сказала Кальюлайд. Тем не менее, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро сказал, что был "поражен" тем, что Пенс ни разу не упомянул ЕС во время переговоров в Мюнхене.

Глава комиссии ЕС по внешней политике Могерини сказала, чтовизит Пенса является "очень важным политическим знаком." Тем не менее, она также высказала мнение, что связи США и ЕС должны стать более прагматичными и менее, как она выразилась, автоматическими, чем в прошлые десятилетия.