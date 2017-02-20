США и Россия стали главными экспортерами оружия - СИПРИ

Соединенные Штаты и Россия стали главными экспортерами оружия за последние пять лет, обеспечивая спрос на Ближнем Востоке и в Азии, который способствует увеличению числа сделок. Об этом говорится в докладе Международного научно-исследовательского института мира в Стокгольме (SIPRI). По его сведениям, на Соединенные Штаты приходилось 33 процента мирового экспорта вооружений в 2012-16 годах. При этом объемы экспорта выросли на 21 процент по сравнению с периодом 2007-11 годов.

Почти половина от общего объема продаж США шла на Ближний Восток.

На Россию приходится 23 процента мирового экспорта вооружений, причем 70 процентов продаж приходится на четыре страны: Индию, Вьетнам, Китай и Алжир. На Китай приходится 6,2 процента мирового экспорта вооружений в течение пятилетнего периода. На Францию - 6 процентов, Германия - 5,6 процента. В целом, объем международных поставок основных видов вооружения, неуклонно растет с 2004 года, говорится в сообщении института. Он вырос на 8,4 процента за самый последний период на самый высокий уровень любого пятилетнего периода с момента окончания холодной войны, информирует СИПРИ.

СИПРИ отмечает, что поток оружия в Азию и Океанию и на Ближний Восток увеличился в 2012-16 годах, в то время как произошло снижение потока в Европу, Северную и Южную Америку и Африку. Крупнейшим импортером вооружений в течение пятилетнего периода была Индия, увеличив объем на 43 процентов и в настоящее время он составляет 13 процентов от общего объема. Согласно докладу, Индия получила 68 процентов своих вооружений из России, на сумму в пять раз большую той суммы, на которую она купила оружия у Соединенных Штатов.