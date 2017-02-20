Полиция в Москве задержала бастующих строителей

В Москве у здания строительной компании "Ингеоком" рабочие – строители метро организовали забастовку в связи с задержкой выплаты заработной платы.

Как рассказал активист Александр Зимбовский Радио Свобода, к месту забастовки приехала полиция и задержала одного из бастующих, Харсета Драгомилова. Его доставили в Дорогомиловский ОВД. По словам Зимбовского, полицейские угрожают задержаниями остальным бастующим.

Работники не получают зарплату с октября 2016 года. 20 февраля они начали писать заявления о приостановке работы.



