“Американский Улисс”: жизнь президента Гранта

Александр Генис: Продолжая отмечать американский праздник День президента, АЧ расскажет о жизни одного из самого необычных из них. У микрофона - ведущая КО Марина Ефимова.

Марина Ефимова: Мы знаем, что историю представляют потомству чаще всего не истинные её творцы - то есть, народы и их лидеры, полководцы, солдаты и политики, а те, кто пишет за них: историки, биографы, журналисты – то есть интерпретаторы. И тут трудно найти пример интереснее, чем история американского полководца, генерала Улисса Гранта - главнокомандующего армией Севера в Гражданской войне и 18-го президента Соед. Штатов. Описания и оценки его личности, его президентства и даже его военных заслуг за полтора столетия несколько раз пересматривались в соответствии с принципами биографов. Его портрет менялся от почти иконописного до почти карикатурного.

Грант был потомком эмигрантов из Шотландии, сыном кожевенных дел мастера. Вырос в маленьком городке в Огайо. Известно, что он ни за что не хотел идти по стопам отца и поэтому был (не без помощи отцовских связей) устроен в Вест Пойнт. Там Грант не блистал, кроме как на занятиях по математике, геодезии и на плацу, где показал себя прекрасным наездником. Он окончил академию 21-м по успеваемости (из 39 кадетов его выпуска) и был счастлив оттуда вырваться. Начиная с года выпуска из Вест Пойнта и до начала Гражданской войны, то есть 17 лет Улисс Грант искал себя. Суммируя события этого периода, рецензент книги «Американский Улисс», историк Стайлс пишет:

Диктор: «Грант не шёл по жизни легко, а пользуясь выражением Марка Твена, «продирался» через неё. Вест Пойнт он с трудом пережил. Через год после его окончания, в 1844 г, началась война с Мексикой, и лейтенант Грант был отправлен на фронт квартимейстером, то есть, снабженцем. Только один раз ему было поручено командовать ротой, и его храбрость под огнём противника была отмечена командованием. В 1853 году он получил звание капитана, а в 1854-м вышел в отставку, чтобы избежать дисциплинарных взысканий за пьянство».

Марина Ефимова: В этот период надо отметить ещё несколько важных эпизодов. В 1844 году выпускник Вест Пойнта лейтенант Грант, служа в гарнизоне Сент Луиса, ухаживал за девушкой Джулией Дент и сделал ей предложение, которое она приняла. Но жених тут же был призван в действующую армию – на 4 года войны. И Джулия его ждала. Они поженились в 1848 году (и прожили вместе до его смерти в 1885-м). Уайт пишет, что Грант нежно любил семью – жену и детей, и когда служба отрывала его от них, «он скучал так, что впадал в отчаяние». Многие биографы именно тоску по семье считают причиной его – часто неожиданных – запоев. Узнать об этом достоверно невозможно. Уайт пишет:

Диктор: «Грант редко обсуждал свои чувства. Он был не просто молчалив, от контактов с миром он защищал себя, как латами, плотными слоями молчания».

Марина Ефимова: Другим важным опытом молодого Гранта стала его служба в Мексике. Его начальниками были два знаменитых генерала: Закари Тэйлор и Уинфилд Скотт. И лейтенант Грант пристально наблюдал и обдумывал их тактику и их искусство лидерства. По возвращении из Мексики пошла полоса неудач. Уайт пишет:

Диктор: «Он потерпел неудачу в бизнесе и не сумел поднять ферму, которую ему отдал тесть. Чтобы прокормить семью, он дошел до того, что продавал дрова на улицах Сент-Луиса. В конце концов он сдался – присоединился к отцовскому кожевенному делу. Он был там клерком - под присмотром двух младших братьев. Гражданская война снова одела его в военную форму».

Марина Ефимова: Начало военной карьеры Гранта было постепенным и скромным: взятие городка Падика в Кентукки и фортов Генри и Донелсон. Однако битва за Донелсон была не только первой значительной победой северян, но и началом славы Гранта, которая быстро распространилась по армии. Его инициалы U.S. (Улисс Симпсон) стали расшифровывать, как Unconditional Surrender - Безоговорочная Капитуляция.

Автор книги «Американский Улисс» Роналд Уайт – военный историк. Поэтому тем, кто устаёт от детальных описаний битв, его книгу будет читать трудно, но тем, кого это волнует, - не оторваться. Особенно драматично описание последней кампании Гранта - под историческим названием Оверлэнд. Это трагическая, но и захватывающая игра в кошки мышки двух искусных полководцев, двух вест-пойнтовцев, сошедшихся в решающем поединке. Генерал Грант хитро планирует продвижение своей армии, генерал Ли угадывает его ход и принимает меры. Грант, заметив его манёвры, быстро меняет тактику. Он почти незаметно готовит марш на Ричмонд, Ли замечает и подтягивает к городу свежие силы, но Грант не идёт на Ричмонд, а ночью форсирует реку Джеймс и отрезает все ведущие к южной столице пути снабжения. Ли, потерявший половину армии, капитулирует, чтобы не допустить бессмысленного кровопролития. Грант, потерявший 45% армии, даёт южанам свободу, оставив им оружие и лошадей - для пахоты.

Резюмируя данный Уайтом портрет Гранта-генерала, рецензент Стайлс пишет:

Диктор: «По определению самого Гранта, он обладал moral courage (нравственной, душевной смелостью). По мнению многих, такую смелость можно приравнять к безжалостности. Он решительно отправлял своих солдат на смерть. Его последняя кампания подвергалась самой жёсткой критике, хотя ни у кого не вызывало сомнения, что именно она положила конец братоубийственной войне. Роналд Уайт в своей книге подробно останавливается на провалах Гранта, но квалифицирует их как ошибки и упущения, а не как злостные нарушения правовых или этических норм. Он заставляет нас восхищаться Грантом. И есть за что. Уайт суммирует все исследования последних лет, которые скорректировали карикатурный портрет генерала-убийцы и политика-самоучки, созданный ранними историками - адептами рабовладения, которое Грант, глубоко верующий человек, категорически и последовательно отвергал».

Марина Ефимова: Трудности, ожидавшие Гранта, когда он стал президентом, были обычными трудностями американской политики – пересечением множества интересов, из-за чего всегда трудно, а иногда невозможно найти те решения проблем, которые были бы полезны, выгодны, спасительны для всей страны. Грант, заставлявший солдат убивать и умирать в войне против рабства, попытался гарантировать афро-американцам права, введя соответствующие поправки в Конституцию. Но подавляющее большинство белых американцев и на Юге, и на Западе, и даже на Севере заблокировали эти его начинания.

Во время финансового кризиса 1873 года Грант пошел против своей республиканской партии и наложил вето на решение Конгресса напечатать бумажные деньги на огромную сумму – чтобы помочь должникам. Рецензент Стайлс пишет:

Диктор: «Уайт считает это решение Гранта честным и здоровым для американских финансов, но оно расшатало республиканскую партию, дало демократам контроль над Палатой Представителей, стало причиной коррупционных скандалов и положило конец эпохе Реконструкции после Гражданской войны».

Марина Ефимова: В наше время уже большинство политиков и историков оценивают президентство Гранта как успешное – особенно его внешнюю политику. Госдепу Гранта удалось разрешить давние несогласия с Канадой относительно границы и договориться с Британией о плате за военные корабли, которые строились на английских верфях в начале войны - для конфедератов. Оба эти договора считаются одними из первых значительных шагов в американской практике международной дипломатии.

Самые печальные главы книги – последние. После двухлетнего триумфального путешествия Гранта по странам мира, где его приветствовали как символа американской демократии, экс-президент вернулся на родину и обнаружил, что фирма Уолл-Стрита, на попечение которой он оставил свои сбережения, инвестировала деньги в так наз. «схему Понзи» (что-то вроде пирамиды Мавроди) и обанкротилась. Семья Гранта осталась без гроша. Между тем, у самого Гранта диагнозировали рак горла. И в последние месяцы жизни умирающий генерал написал мемуары, которые Марк Твен сравнил с «Записками о Галльской войне» Цезаря. Именно Марк Твен взял на себя заботу об этом труде, причем со свойственной ему оригинальностью. Он подрядил по стране несколько тысяч ветеранов Гражданской войны, которые, одевшись в свою поношенную форму, продавали книгу Гранта - со вложенной в каждый экземпляр копией собственноручно написанной записки прославленного генерала. Вдова Гранта получила 450 000 долларов, что по тогдашнему времени было целым состоянием. Книга в одночасье стала бестселлером и до сих пор признана одним из лучших образцов мемуарной прозы.