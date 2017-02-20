Забайкалье: онкобольного осужденноого не лечат и не освобождают

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Забайкалья отказывает онкобольному осужденному в медицинской помощи, сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву.

Она рассказала, что у 25-летнего Ивана Шайдуллина, отбывающего наказание по обвинению в краже, была диагностирована опухоль головного мозга. Ему сделали операцию в гражданском учреждении, но после этого молодого человека вернули в СИЗО, где 3 месяца не оказывали назначенную врачами помощь.

В конце 2016 году медицинское освидетельствование выявило у Шайдуллина заболевания, препятствующие отбыванию наказания. При этом суд отказался принимать ходатайства о его освобождении, сообщают правозащитники.