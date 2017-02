Венский стиль: отнюдь не вальсы

Хедлайнеры девятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – музыканты из города Вена, причем музыканты самые разные. Ведущий программы Артемий Троицкий уверен, что вовсе не обязательно посвящать ее тематическую часть одному имени или одному музыкальному направлению.

Вена, по различным опросам, считается самым гостеприимным для приезжих городом – причем не в Европе даже, а во всем мире. Судя по всему, это на самом деле так. В Вене нашли прибежище очень многие музыканты, вообще люди свободных профессий из самых разных стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Познакомлю вас с четырьмя такими артистами – музыкантами, которые уютно обосновались в столице Австрии не только в бытовом, но и в профессиональном отношении.

Начнем с Фатимы Спар. Фатима Спар из Турции, она живет в Вене уже много лет, были у нее разные группы, последняя из них называется Jov. С ней она записала альбом The Voice Within, "Внутренний голос".

Фатима Спар и Jov представляют свой новый альбом

Оргес Точе – из Албании. Он оказался в Вене относительно недавно, но тут же взялся за свои музыкальные дела, организовав "Окус-рокус бэнд", и выпустил с ним альбом под названием "Экспорт – Импорт".

Orges & Ockus-Rockus Band с композицией On The Road Again

Оргеса Точе часто называют албанским Томом Уэйтсом, и это похоже на правду, поскольку песни у него, как правило, на уличные и алкогольные темы и голос, что соответствует, максимально хриплый. Вот композиция Jeta në orën 4 te mengjesit, означает это "Жизнь в 4 часа утра".

Примерно оттуда же, из Юго-Восточной Европы, и следующие наши гости в венской столице – Наташа Миркович и Ненад Василич. Наташа из Боснии, Ненад из Сербии, живут теперь в Вене, исполняют музыку, в общем-то довольно близкую к джазу и свингу. Выпустили в Австрии альбом под названием Soulmotion. Представлю вам композицию Na Zadnjem Sjediš​tu Moga Auta, "На заднем сиденье моей машины" – сочинение, кстати, знаменитого постюгослава Горана Бреговича.

Наташа Миркович и Ненад Василич на заднем сиденье своей машины

Следующая группа – еще более экзотическая, называется Donauwellenreiter. Участвуют в ней австрийцы, а также мексиканцы, а также вновь сербы. Австрийская часть группы – вокалистка из южного Тироля по имени Мария Граффонара, а дополняют ее в квартете балкано-мексиканские музыканты. Стиль можно квалифицировать как этно-рок, причем приправленный разнообразными культурными влияниями, от альпийских до латинских. Дебютный альбом Donauwellenreiter так и называется – "Плывущие по волнам Дуная". Одна из композиций из этого альбома – Messei.

"Плывущие по волнам Дуная" плывут по волнам Дуная

Можно было бы, наверное, рассказать о венских клубах, о венских рекорд-лейблах и так далее, но это уже информация слишком специальная, так что, думаю, мы можем без нее спокойно обойтись. Вообще, добро пожаловать в Вену, очень симпатичный город, имперский облик которого совершеннейшим образом контрастирует с его тишиной и спокойствием: монументальная архитектура, дворцы и широкие аллеи, где можно ожидать шума и гама в стиле Парижа и Москвы – а на самом деле все очень и очень тихо, чисто и приветливо. Наверное, именно в этом и кроется секрет популярности Вены у приезжих людей, как туристов, так и музыкантов, которые собрались туда на постоянное место жительства.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 9):

1. Anohni (UK/USA). Crisis, LP Hopelessness

2. DVA (Czech Republic). Nipomo, LP Nopomo

3. "Магелланово Облако" (Россия). "Замерзший цветок", LP "Условный сигнал"

4. "Магелланово Облако" (Россия). "Пятна на воде", LP "Параллели"

5. Fatima Spar & Jov (Austria/Turkey). The voice within, LP The Voice Within

6. Orges & Ockus-Rockus Band (Austria/Albania). Jeta ne oren 4 te mengjesit, LP Export – Import

7. Nataša Mirkovič & Nenad Vasilič (Austria/Bosnia/Serbia). Na Zadnjem sjedišti moga auta, LP Soulmotion

8. Donauwellenreiter (Austria/Mexico). Messei, LP Donauwellenreiter

9. Bombino (Niger). Timtar, LP Azel

10. Francis Lai (France). Un Homme et une Femme, LP The Best of Francis Lai

11. The Cesarians (UK). This way, LP Pure White Speed

12. Elin Kåven (Norway). Hiras, LP Eamiritni

13. Bersarin Quartet (Germany). Verflossen ist das Gold der Tage, LP III