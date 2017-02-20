Палата лордов начала рассматривать законопроект о Brexit

Палата лордов парламента Великобритании в понедельник начала рассматривать законопроект о выходе страны из состава Европейского союза (Брекзит), сообщает The Guardian.

В законопроекте содержится два пункта: о том, что премьер-министр страны может уведомить о выходе из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе (Лиссабонский договор), а также о том, что закон действует, "несмотря на все положения Договора о европейских сообществах 1972 года или любые другие акты".

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что оппозиционные члены палаты не будут стремиться к срыву графика вступления в силу статьи 50.

Глава лейбористов в Палате лордов Анджела Смит подтвердила это, добавив, однако, что оппозиция будет добиваться сохранения для жителей Великобритании статуса граждан Евросоюза. Представители оппозиции будут вносить и другие поправки. Поскольку правящие консерваторы не имеют в палате большинства, ряд из них могут быть приняты.

17 февраля бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил против выхода страны из Евросоюза. Он заявил, что кабинет Терезы Мэй поспешно принимает решения. Блэр призвал дать населению страны право изменить свое мнение о Брекзите.

В июне 2016 года жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект о Брекзите, после чего он был передан в Палату лордов. Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 7 марта.