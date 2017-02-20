В Приангарье жители Усть-Кута протестовали против отставки мэра

В Иркутской области в городке Усть-Кут в понедельник, 20 февраля, больше 500 горожан два часа простояли на центральной площади, протестуя против отстранения главы муниципального образования Усть-Кутский Тамары Климиной. Снять мэра против воли горожан через суд пытается прокуратура Иркутской области. Точные причины иска прокуратуры общественности не называют, судья объявила процесс закрытым.

Когда жителям Усть-Кута запретили первый митинг-протест в начале февраля, они подали вторую заявку и параллельно запустили в соцсетях флешмоб, фотографируясь с плакатами в защиту Климиной.

– Посмотрите, увидите в сети много наших горожан, – говорит директор некоммерческой организации "Центр гражданского содействия" Алексей Тупицын. – В итоге нам разрешили собрать на митинге 500 человек, но пришло сегодня, конечно, больше.

Активность жителей организаторы протеста объясняют тем, что Тамара Климина победила на первых за последние 15 лет демократических выборах в Усть-Кутском муниципальном образовании. В сентябре 2015 года кандидат от ЛДПР с большим отрывом обошла кандидата Кононова от партии "Единая Россия" и Суханова от КПРФ.

– Тамару Александровну у нас любят. Она всенародно избранный мэр! И за этот год очень хорошо себя показала. В районе появились давно отмененные муниципальные рейсы до некоторых отдаленных деревень и сел. Климина помогла открыть детсад, отремонтировала в Усть-Куте разваливавшуюся школу. Мы так долго ждали нормального мэра, и теперь так просто ее не отдадим, – заявляет Нина Самсонова.

По мнению местных политологов, причиной "давления" прокуратуры на мэра может быть конфликт Климиной с действующим губернатором области. На выборах губернатора Приангарья в 2015 году Тамара Климина отказалась поддержать коммуниста Сергея Левченко во втором туре. Также своей победой она помешала стать мэром Усть-Кутского МО Владимиру Сенину, протеже Левченко.