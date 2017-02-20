В Киеве проходят акции в честь Дня памяти героев Небесной сотни

В центре Киева в понедельник проходят мероприятия в честь Дня памяти героев Небесной сотни – людей, погибших от пуль снайперов во время протестов на Майдане в феврале 2014 года. В городе введены усиленные меры безопасности – главы МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил о возможных провокациях со стороны России.

"Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу городской полиции передает, что в понедельник на Крещатике был задержан молодой человек с ручной гранатой. О других инцидентах не сообщается.

Накануне в центре Киева несколько сотен активистов требовали от правительства страны принять закон о прекращении торговли с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса. Между подразделениями полиции и протестующими на улице Институтской произошли столкновения. Были задержаны и впоследствии отпущены пять человек, трое полицейских пострадали.

Участники так называемой "Блокады оккупированных территорий" намерены провести акцию в центре Киева и сегодня вечером.

18–22 февраля 2014 года в центре Киева от пуль милицейского спецназа погибли более ста человек. Они принимали участие в массовых антиправительственных выступлениях в Киеве (Майдане), которые завершились бегством из страны президента Виктора Януковича и сменой власти.