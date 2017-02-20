Двум жителям Чувашии выплатят 40 тысяч рублей за избиение полицейским

Суд в Чувашии назначил 40 тысяч рублей компенсации двоим жителям Новочебоксарска, которых избил полицейский участковый. Правозащитная организация "Зона права" сообщает, что потерпевших не устраивает эта сумма и они будут обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

8 сентября 2016 года участковый Александр Семенов избил двух мужчин на автозаправочной станции. Кадры нападения были запечатлены на видео и выложены на YouTube. В суде полицейский полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Семенова приговорили к трем годам лишения свободы условно.