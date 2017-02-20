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Новости

В Сирии погибли четыре российских военных советника, двое ранены

Российские войска на авиабазе в Сирии

Российские войска на авиабазе в Сирии

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В Сирии в результате подрыва фугаса погибли четыре российских военных советника, еще двое ранены, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что сирийская военная колонна двигалась из района аэродрома Тияс в направление города Хомс. Под автомобилем, на котором ехали российские военные советники, сработало радиоуправляемое взрывное устройство.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. За это время Минобороны подтвердило гибель 30 военных. При этом Москва неоднократно заявляла, что российские военнослужащие не участвуют в наземной операции.

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