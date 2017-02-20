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Гальперин вышел на свободу после 10 суток ареста

Марк Гальперин

Марк Гальперин

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Оппозиционный активист Марк Гальперин вышел на свободу из спецприемника в городе Электросталь. Об этом вечером 19 февраля сообшили соратники актвиста. Гальперин отбывал 10 суток ареста за неповиновение полиции. Он был задержан 9 февраля в подмосковном Реутове.

Гальперин вышел на свободу после 10 суток ареста
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В поддержку арестованного активиста прошла "прогулка оппозиции" в Москве. Полиция задержала 18 участников акции после попытки одного из них развернуть плакат. Позже они были отпущены из отделения.

В начале февраля Гальперина доставили на допрос в ФСБ в качестве свидетеля по неназванному делу. Активист отказался давать показания и был отпущен. С него взяли подписку о неразглашении.

Марк Гальперин известен участием в пикетах и так называемых “прогулках” оппозиционных активистов в Москве, в ходе которых выдвигались требования сменить власть в России.

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