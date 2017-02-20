Туск и Пенс заявили, что "идея НАТО не является устаревшей"

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил после переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, что Европейский Союз рассчитывает на получение "всемерной и недвусмысленной" поддержки со стороны администрации президента Дональда Трампа. Пенс заверил в неизменной поддержке европейцев со стороны США в ответ на то, что он описал как попытки России "перекроить международные границы с помощью силы".

Выступая после встречи с Пенсом в Брюсселе, Туск заявил, что ЕС "рассчитывает, как всегда в прошлом," на "поддержку Вашингтоном идеи единой Европы."

В Брюсселе Пенс подтвердил лидерам ЕС и НАТО приверженность США европейским союзникам. Пенс заявил, что США твердо встанут в защиту суверенитета и территориальной целостности государств в Европе. По его словам, в результате усилий России по перекраиванию международных границ силой будет продолжена подержка Польши и государств Балтии в рамках присутствия НАТО.

Говоря об Украине, Пенс подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать добиваться ответственности России и требовать, чтобы Россия уважала Минские соглашение по деэскалации насилия на востоке Украины." Пенс также провел встречи в Брюсселе с главой внешнеполитического ведомства ЕС Могерини, президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Туск заявил, что за последнее время "слишком много новых и удивительных мнений прозвучало о наших отношениях и безопасности, чтобы делать вид, что все остаетсятак, как раньше." Но после переговоров с Пенсом Туск выразил мнение, что "услышал слова, которые являются перспективными для будущего." Президент Европейского совета заявил, что "идея НАТО не является устаревшей", и что европейская безопасность по-прежнему основывается на НАТО и возможностях трансатлантического сотрудничества."

"Мир был бы решительно худшим местом, если бы Европа не была объединена", - сказал Туск. "Американцы хорошо знают, сколь важной ценностью является объединение и что разделение - прелюдия к падению", - подчеркнул Туск. По его словам, предотвратить распад Запада в интересах всех нас. Туск добавил, что в этом отношении не получится изобрести ничего лучше, чем Европейский Союз.